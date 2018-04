Conti pubblici, Brunetta: serve governo per l'economia -3

Roma, 18 apr. - "I governi di centrosinistra, ricorda Tabellini, 'hanno contribuito a diffondere l'opinione che i conti pubblici sono a posto, che il più è stato fatto, che l'andamento tendenziale della finanza pubblica è su un sentiero adeguato, salvo poi sistematicamente allontanarsene per attuare una politica fiscale più espansiva del tendenziale'. La previsione di Tabellini è che il risveglio dalla sedazione dovuta all'intervento della BCE possa presto trasformarsi in un vero e proprio incubo. Per tutti questi motivi, è bene che l'Italia si doti al più presto di un governo responsabile, guidato dal centrodestra, che faccia segnare un radicale cambio di passo rispetto ai recenti governi e che riporti, prima che sia troppo tardi, l'economia italiana sul sentiero del rigore e della crescita", conclude Brunetta.