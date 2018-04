Conti pubblici, Brunetta: serve governo per l'economia -2

Roma, 18 apr. - "A ricordare ai politici amanti della spesa facile la pericolosità e fragilità dell'attuale contesto economico nel quale l'Italia si trova è anche Lorenzo Codogno, ex direttore generale del Tesoro, il quale - riferisce Brunetta - afferma che 'molti investitori aspettano solo un innesco per puntare contro i titoli italiani". Una frase che lascia intravvedere il concreto rischio di un possibile risveglio degli investitori nei prossimi mesi, se la situazione politica non si dovesse sbloccare in tempi rapidi e se il piano straordinario di acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea dovesse cessare davvero a settembre'".

"Come ricorda anche l'economista Guido Tabellini sul Foglio, l'Italia - dice ancora - non può permettersi di restare seduta sul sostegno della BCE, perché 'prima o poi pioverà e l'Italia non ha ancora riparato il suo tetto'. Tabellini ipotizza che nei prossimi due anni il futuro Governo avrà forse qualche margine di manovra ma la situazione economica dell'Italia è 'terribilmente fragile e non tutti se ne rendono conto' e che 'basta poco per trovarsi in una spirale avversa di recessione, contrazione del credito bancario, alti tassi d'interesse, che rende insostenibile il debito pubblico'. Nel caso dovesse arrivare una recessione moderata, uno studio redatto da Carlo Cottarelli ha dimostrato come il rapporto debito/Pil salirebbe fino al 141 per cento, pur in assenza di un rialzo dello spread. Ma i mercati non starebbero a guardare di certo, svenderebbero i nostri titoli di Stato e il debito pubblico diventerebbe insostenibile".

(Segue)