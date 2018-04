Conti pubblici, Brunetta: serve governo per l'economia

Roma, 18 apr. - "Il futuro Esecutivo dovrà proseguire sulla strada delle riforme strutturali e del risanamento dei conti pubblici, fino ad arrivare al pareggio di bilancio nel 2020, come concordato con le istituzioni europee. Su questo punto è bene che anche il Movimento 5 Stelle e la Lega, da sempre sostenitori della tesi che "più deficit pubblico deve fare per forza bene", si ravvedano. Non per una mera questione ideologica, quanto perché è l'evidenza empirica a suggerire che un maggior deficit non contribuisce a far aumentare la crescita". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"A riprova di quanto la tesi economiche sostenute da Lega e Movimento 5 Stelle non tenga alla prova dei fatti, è utile riportare - aggiunge - quanto scoperto da Federico Fubini sul Corriere della Sera in un articolo intitolato 'Più deficit non spinge la crescita', il quale ha scoperto che non solo negli ultimi quattro anni l'Italia non ha praticato alcuna austerità ma che, al contrario, il deficit strutturale, quello misurato al netto della componente ciclica e una tantum, è aumentato di circa 20 miliardi di euro con un effetto sull'economia molto meno forte di quanto si possa credere. Fubini rileva come 'in tutta Europa quasi solo l'Italia ha allargato le maglie della finanza pubblica durante la ripresa, mentre gli altri governi le stringevano o almeno le tenevano ferme'. E' stata una mossa efficace per il nostro paese? No, stando a quando riporta lo studio di Fubini, il quale dimostra come dal 2014 al 31 dicembre 2017 l'Italia è cresciuta la metà della media dell'area euro e meno della metà di Germania, Spagna e Olanda. Fubini conclude scrivendo che 'l'allentamento dei cordoni della finanza pubblica durante la ripresa ha coinciso con un'ulteriore stagione in cui l'economia italiana ha perso terreno sulle altre'. In sintesi, le politiche economiche degli ultimi governi di centrosinistra, fatte di continui soldi elargiti a pioggia, non hanno portato a nessun risultato positivo".

