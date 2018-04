Procuratore Russia: si preparano attacchi in scuole in stile Usa

Mosca, 18 apr. - L'adolescente Sterlitamak, che oggi ha attaccato alcuni compagni di scuola con in mano un coltello, potrebbe essere membro di un gruppo che preparava una serie di omicidi di massa e suicidi il 20 aprile. Lo ha riferito il procuratore generale russo Yuri Chaika in un incontro con i senatori, il 18 aprile, dopo il dichiarato stato di emergenza in una delle scuole Sterlitimak, in Bashkiria, dove lo studente ferito diverse persone.

Durante l'incontro con il procuratore generale, la senatrice Elena Mizulina ha riferito di avere una nota su imminenti attacchi nelle scuole russe. "In questa nota, è chiaro che il 20 aprile, in connessione con l'anniversario del famoso massacro di Columbine, la nota scuola in Colorado, (ci sono persone) che stanno pianificando attacchi con omicidi e massacri in una serie di scuole in Russia", ha detto.

Chaika ha chiesto a Mizulina di presentare i fatti. "Raccontaci i fatti, controlleremo", ha promesso il procuratore generale. Intanto alcuni siti di Ufa, capoluogo della Bashkiria, hanno indicato che gli insegnanti controlleranno su quali gruppi nei social network sono iscritti i loro scolari.

Lo studente di Sterlitamak, secondo i media russi era un fan di "Columbine" e presumibilmente era nelle comunità Internet dedicata all'attacco alla scuola americana. Inoltre, secondo i resoconti dei media, l'adolescente stava conducendo una pagina nel social network VKontakte (creato dal patron di Telegram Pavel Durov, al momento sotto fuoco incrociato dalle autorità russe, poichè non vuole formire le chiavi d accesso alla chat).

Sul suo profilo, ha raccolto registrazioni video di altri attacchi, tra cui altre scuole e gli aerei pilotati dai terroristi sulle torri gemelle a New York l'11 settembre 2001. Tra i video ci sono un gran numero di spot pubblicitari con la propaganda della Germania nazista e di Adolf Hitler. Un totale di 451 video sono disponibili sulla sua pagina. Allo stesso tempo, l'account è registrato non con il vero nome dello scolaro, ma col suo pseudonimo, secondo RIA Novosti.