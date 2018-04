Bolkestein, Gelmini: prossimo governo assuma una posizione chiara

Roma, 18 apr. - "Forza Italia sostiene da sempre la battaglia dei balneari e degli ambulanti italiani, con una posizione netta in merito all'applicazione della direttiva Bolkestein: difendere queste imprese per noi è un imperativo, perché significa tutelare settori fondamentali per l'occupazione e la crescita economica del nostro Paese". Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, nel corso del Convegno "L'Euro, l'Europa e la Bolkestein" tenutosi questo pomeriggio a Palazzo Montecitorio.

"Per questo, anche attraverso specifiche iniziative portate avanti in Parlamento, abbiamo condotto in questi ultimi anni - ha aggiunto - una battaglia chiara per evitare che vengano scippate tali concessioni a un comparto che include l'attività di oltre 30 mila piccole e medie imprese".

"Il nostro impegno per il prossimo Governo è quello di assumere finalmente una posizione in merito all'applicazione della direttiva, schierandoci dalla parte di chi ha investito la propria vita in attività che non possono essere messe a rischio. Grazie a Deborah Bergamini e a Bettina Bolla, Presidente dell'Associazione Donnedamare, per essersi fatte promotrici di questo incontro che ci permette di ribadire il nostro no alla Bolkestein", ha concluso.