Teheran, 18 apr. - L'annuncio arriva in un momento in cui si sono moltiplicate le voci di un imminente blocco di tutti i servizi di messaggeria esteri, con in prima fila Telegram che da solo conta circa 40 milioni di utenti.

Le autorità intendono promuovere delle applicazioni di progettazione nazionale come Soroush e Gap, e il Ministero della Pubblica istruzione ha vietato l'uso di messaggerie estere nelle scuole e nei servizi amministrativi scolastici.