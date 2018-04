Roma, 18 apr. - "I grillini continuano a dire 'O comandiamo noi o non si fa niente. E magari andiamo insieme al Pd'. Mah, io non li capisco... Un po` di umiltà non guasterebbe". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini, leader della Lega, che sul suo profilo pubblica ironicamente un selfie in atteggiamento di perplessità.