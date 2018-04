Governo, Napoli (Fi): bene Casellati, ora prova maturità per tutti

Roma, 18 apr. - "L'incarico esplorativo alla presidente del Senato Casellati è un buon inizio per trovare il bandolo di una matassa resa intricata da una selva di veti. Non si poteva trovare esploratore più paziente e sperimentato per dissodare il terreno politico. Rimane il fatto che al di là dei meriti della presidente Casellati, è il quadro politico nel suo complesso che non ha accennato nessuno dei movimenti auspicati". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"Questo significa - aggiunge - che la conferma di eventuali veti da parte delle forze politiche mette in salita qualsiasi tentativo di formare una maggioranza. Conferendo l'incarico esplorativo, il presidente Mattarella ha puntato, con grande correttezza istituzionale, sul possibile accordo fra la coalizione e il partito usciti vincitori dalle urne. L'eventuale mancata intesa in questo perimetro politico non esaurisce certo le possibilità del Quirinale. La presidente Casellati può intanto assolvere al delicato e decisivo compito di dissodare una parte del terreno, e con lei sa di avere il sostengo pieno e convinto di Forza Italia e di tutto il centrodestra".

"I tempi della crisi sono nelle mani delle forze politiche. Chi, da vincitore, non è riuscito a trovare uno sbocco politico per formare una maggioranza parlamentare deve prepararsi a indossare l'elmetto perché l'unica cosa che non si vede all'orizzonte sono le elezioni anticipate, una soluzione che porterebbe solo danni all'Italia", conclude Napoli.