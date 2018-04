Libia, dietro le quinte si prepara la successione ad Haftar

Roma, 18 apr. - Stando a "informazioni" raccolte dall'emittente francese Radio France Internationale Afrique (Rfi), a oltre una settimana dal ricovero a Parigi del generale libico Khalifa Haftar, sono in corso negoziati per garantire la sua successione alla testa dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, che controlla la Cirenaica, e scongiurare una possibile escalation nella parte orientale del Paese in caso di conferma della sua morte.

L'emittente non precisa gli interlocutori coinvolti nelle discussioni, ma nei giorni scorsi l'ex consigliere politico di Haftar, Mohamed Buisier, ha scritto sul proprio profilo Facebook di incontri in corso in Francia promossi dall'intelligence parigina. E i media libici hanno più volte riferito di colloqui che vedono coinvolti Egitto ed Emirati arabi uniti, principali sostenitori del generale. (Segue)