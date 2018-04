Summit Trump-Kim, le ipotesi su dove si terrà -3

Roma, 18 apr. - Altro scenario possibile è quello di un Paese terzo. Il rinnovato rapporto tra Pechino e Pyongyang potrebbe far pendere per la capitale cinese. Ma c'è anche la possibilità che a ospitarlo sia la Russia di Vladimir Putin. In quel caso si potrebbe pensare a Vladivostok, nell'estremo oriente russo: facilmente raggiungibile da Kim col suo treno. L'opzione cinese o russa sarebbe anche una dimostrazione che la Corea del Nord non è isolata.

C'è poi l'ipotesi del paese che ha fatto negli ultimi anni spesso da mediatore: la Mongolia. Il summit, insomma, si potrebbe tenere anche a Ulan Bator. (Segue)