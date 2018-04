Summit Trump-Kim, le ipotesi su dove si terrà -2

Roma, 18 apr. - L'ipotesi più desiderabile per il governo di Kim Jong Un sarebbe chiaramente Pyongyang. E' un'idea già presa in considerazione da Bill Clinton nel 2000, quando era presidente americano, che fu a un passo dal recarsi nella capitale nordcoreana per porre termine alla questione nucleare. Restando nell'ambito delle possibilità che il vertice sia ospitato dalla Corea del Nord, secondo il Global Times, si potrebbe tenere sul versante nordcoreano della linea di demarcazione tra le due Coree, nel villaggio dell'armistizio di Panmunjom.

Un alto funzionario Usa ha precisato oggi al sito specializzato NK News che la visita del capo della Cia Mike Pompeo, segretario di Stato in pectore, a Pyongyang non può essere presa come indicazione che la sede sarà la capitale nordcoreana e, sempre a NK News, David Straub - che accompagnò nel 2009 l'ex presidente Clinton in Corea del Nord - sostiene che "gli Usa restano fortemente contrari a un summit a Pyongyang e non sono positivi neanche per un vertice a Panmunjom". (Segue)