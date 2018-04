Summit Trump-Kim, le ipotesi su dove si terrà

Roma, 18 apr. - C'è un problema non secondario da risolvere in vista dello storico summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un: dove si terrà? Il leader americano ha parlato di cinque possibili sedi per questo importante summit, che dovrebbe aver luogo a fine maggio o inizio giugno senza specificare quali siano.

Il Global Times, un giornale della galassia media del Partito comunista cinese, in un editoriale di oggi, ha fatto alcune ipotesi partendo dalla considerazione che, dal punto di vista della Corea del Nord, è fondamentale che i due leader siano posti sullo stesso piano. Si tratta Pyongyang, Pechino, Vladivostok, Ulan Bator e il villaggio dell'armistizio tra le due Coree, Panmunjom. (Segue)