Domani conferenza stampa Forza Italia su pdl videosorveglianza

Roma, 18 apr. - Domani, giovedì 19 aprile, alle ore 10.30, Forza Italia terrà una conferenza stampa in merito alla proposta di legge, "Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e delega al governo in materia di formazione del personale", presentata, a prima firma Annagrazia Calabria, pochi giorni fa alla Camera dei deputati.

All'incontro con i giornalisti, che si terrà presso la sala stampa di Montecitorio, prenderanno parte i capigruppo di Forza Italia di Camera e Senato, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini, e i parlamentari azzurri Annagrazia Calabria, Gabriella Giammanco e Giorgio Mulè.