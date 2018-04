Germania, maxi aumento agli statali e possibili ricadute su Bce

Roma, 18 apr. - Buste paga più pesanti agli statali in Germania, a seguito di un accordo che ha messo fine a un braccio di ferro tra governo e sindacati che aveva portato la scorsa settimana a una serie di proteste e disagi. L'intesa raggiunta prevede incrementi consistenti, pari ad un complessivo più 7,5% nell'arco di due anni e mezzo. E oltre alle evidenti ricadute positive per gli interessati diretti potrebbe avere, in prospettiva, anche ripercussioni più ampie anche sulla politica monetaria dell'area euro condotta dalla Bce.

L'istituzione sta infatti proseguendo una strategia di tassi di interesse a zero assieme a acquisti di titoli allo scopo di favorire un ritorno dell'inflazione verso i valori obiettivo (inferiore ma vicina al 2%). Una dinamica salariale più vigorosa nella prima economia dell'area euro potrebbe velocizzare questa risalita inflattiva, spingendo quindi in futuro la Bce a normalizzare la sua linea.

Il 25 e 26 aprile prossimi si terrà il Consiglio direttivo della Bce dopo che nelle ultime settimane sono giunti segnali contrastati dall'economia. La disoccupazione dell'area euro ha segnato ulteriori miglioramenti, scendendo a nuovi minimi storici, ma l'industria ha mostrato una contrazione. E Eurostat ha appena rivisto al ribasso i dati sull'inflazione, che a marzo ha segnato una modesta riaccelerazione all'1,3%.(Segue)