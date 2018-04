Tlc, Invitalia: rete Ngn cruciale, no a contese politiche

Roma, 18 apr. - La rete in fibra ottica di nuova generazione (Ngn) per le telecomunicazioni è un'infrastruttura cruciale per il Paese e non può essere oggetto di contesa politica. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, secondo cui "questa infrastruttura è una questione troppo importante perché possa diventare oggetto di contese politiche. Serve all'Italia per rendere il Paese all'avanguardia".

Con l'assegnazione dei bandi, ha aggiunto Arcuri a un convegno organizzato da askanews con Open Fiber, Acea e Sirti, "abbiamo fatto il nostro dovere. Fatte le gare, non ci resta che verificare che i progetti si realizzino".