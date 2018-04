Roma, 18 apr. - "Auguriamo buon lavoro alla presidente Casellati. Il mandato esplorativo servirà per chiarire chi vuole un Governo di cambiamento: ora i leader dei partiti dovranno dire al Paese cosa scelgono di fare. Per noi la volontà popolare si rispetta con un esecutivo a guida M5s incentrato sui temi che è urgente affrontare per il bene dei cittadini". Lo scrive su Facebook il questore Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle.