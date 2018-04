Open Fiber, Bassanini: con nuovo governo missione non cambierà

Roma, 18 apr. - L'arrivo di un nuovo governo non cambierà la missione di Open Fiber. "Suppongo - ha sottolineato il presidente Franco Bassanini - che non cambierà l'indirizzo strategico e la missione affidata a Open Fiber: realizzare più rapidamente possibile la rete in fibra ottica".

Sull'esigenza di una rete di nuova generazione, ha spiegato Bassanini a un convegno organizzato da askanews e Open Fiber, "c'è una notevole convergenza di opinioni nel dibattito politico. C'è un notevole consenso sia per gli aspetti infrastrutturali sia per gli incentivi e gli strumenti per promuovere la rivoluzione digitale".