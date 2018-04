Usa, Gaspar (Fmi) boccia la politica fiscale di Trump

New York, 18 apr. - La politica fiscale dell'amministrazione Trump non sembra piacere al Fondo monetario internazionale. Vitor Gaspar, direttore del dipartimento degli Affari fiscali del Fondo, ha spiegato che gli "Stati Uniti vivono un momento ciclico forte; la ripresa è iniziata tanto tempo fa; i livelli di disoccupazione sono bassi e destinati a scendere ulteriormente".

In questo contesto, ha aggiunto Gaspar, "non raccomandiamo un allentamento della politica fiscale, visti un deficit sostanziale e un debito in aumento. Le nostre stime sono in linea a quelle del Cbo", ovvero il Congressional Budget Office (organismo congressuale statunitense indipendente), secondo cui la riforma di Trump porterà il deficit a superare i mille miliardi di dollari.

Parlando nella conferenza a commento del Fiscal Monitor, rapporto pubblicato nell'ambito degli incontri primaverili del Fondo, Gaspar ha consigliato agli Stati Uniti di "adottare un framework di medio termine, che aiuterà non solo ad affrontare i problemi legati ai conti pubblici, ma anche le sfide di lungo termine come l'invecchiamento della popolazione".