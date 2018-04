Governo, Furlan: auguri di buon lavoro apresidente Senato

Roma, 18 apr. - "Auguri di buon lavoro al presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, per il mandato esplorativo conferitole oggi dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il nostro auspicio come sindacato e` che possa agevolare le forze politiche a ritrovarsi sul terreno della responsabilita` e della generosita` per dare un Governo autorevole e stabile nel piu` breve tempo possibile al paese, in modo da rispondere alle emergenze economiche e sociali del paese, a partire dal tema del lavoro dei giovani". E` quanto sottolinea la segretaria generale Cisl, Annamaria Furlan.