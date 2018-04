Lavoro, Poletti: in arrivo 150 nuovi ispettori per sicurezza -2

Roma, 18 apr. - Per quanto riguarda l`efficacia dei controlli, nel corso dell`incontro, oltre a confermare la prossima assunzione di 150 nuovi ispettori che rafforzeranno l`attività dell`Ispettorato, è stata sottolineata la necessità di prevedere un coinvolgimento attivo delle parti sociali, che si potrà realizzare anche con una ripresa dell`attività della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, e di assicurare un maggiore coordinamento delle attività di controllo in capo ad istituzioni diverse per massimizzare l`efficacia degli interventi. In particolare, emerge l`esigenza di assicurare forme di collaborazione con i soggetti, come le ASL, che ricadono nelle competenze delle Regioni: un punto, questo, che sarà affrontato nell`incontro di domani tra il Ministero e i rappresentanti delle Regioni.

Infine, sul piano della normativa per la salute e la sicurezza, che viene unanimemente ritenuta in linea con i migliori standard europei, dalla riunione è venuta l`indicazione di procedere ad un esame dei contenuti che meritano una maggiore attenzione per valutare eventuali proposte di modifica di punti specifici, senza però modificarne l`impianto di fondo.