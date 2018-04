Ruffino (Fi): Mattarella chiede esplorazione per maggioranza chiara

Roma, 18 apr. - "Prima di tutto i complimenti alla presidente Casellati per l'incarico ricevuto e che lei saprà assolvere nel migliore dei modi, aiutata dalle doti di autorevolezza e competenza da tutti già riconosciute con la sua elezione allo scranno più alto di Palazzo Madama. Il mandato esplorativo conferitole dal presidente Mattarella ha due paletti precisi: esso indica il perimetro della possibile maggioranza e impone anche un termine temporale molto stretto". Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

"La presidente Casellati - aggiunge - dovrà verificare la sussistenza di una maggioranza fra i partiti della coalizione di centrodestra e il M5s. Ciò significa, senza la pretesa di interpretare il Quirinale, che il presidente della Repubblica considera il valore della coalizione come un dato imprenscindibile per dar vita a una maggioranza. Conseguenza di questa impostazione è che soltanto il rifiuto ostinato del M5s di riconoscere il centrodestra come coalizione può portare al naufragio il tentativo della presidente Casellati".

"I termini temporali stretti sono un altro aspetto importante. Il presidente Mattarella ha voluto dire alle forze politiche che la nascita del governo non può essere condizionata dai calcoli politici e dalle speranze elettorali di questo o quel partito. Si tratta di un viatico importante, perché pone i partiti di fronte alle proprie responsabilità. Forza Italia darà, come sempre ha fatto nella sua storia, risposte chiare e impegnative per il bene del Paese. Saranno altri, eventualmente, ad assumersi la responsabilità di traccheggiare. Ma dopo il mandato esplorativo conferito alla presidente Casellati, i partiti non possono più nascondersi dietro un dito", conclude la deputata.