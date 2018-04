Fmi lancia l'allarme debito, record a livello mondiale -2

New York, 18 apr. - Nei mercati emergenti e in quelli a reddito medio, il debito è in media vicino al 50% del Pil, un valore visto l'ultima volta durante la crisi del debito degli anni '80. Tutto ciò è fonte di preoccupazione per l'Fmi, perché "i Paesi con un debito pubblico elevato sono vulnerabili a un'improvvisa stretta delle condizioni finanziarie globali potrebbe alterare l'accesso ai mercati e mettere a repentaglio l'attività economica". Deficit e debiti alti, inoltre, "aumentano la profondità e la durata di una recessione, perché i governi non sono in grado di avere a disposizione lo spazio fiscale necessario per sostenere la crescita".

Vitor Gaspar, direttore del dipartimento degli Affari fiscali del Fondo monetario internazionale, ha commentato: "I Paesi devono evitare politiche fiscali pro-cicliche che rischiano di esacerbare le oscillazioni economiche e di aumentare il debito pubblico". Pur prevedendo che "il rapporto debito/Pil in generale scenderà nel corso dei prossimi cinque anni in circa due terzi delle nazioni", Gaspar ha avvertito che succederà solo se i Paesi manterranno i loro impegni.

Nell'anticipare che in quasi tutte le economie avanzate il debito scenderà, l'esperto ha posto l'accento su un'eccezione: gli Stati Uniti. Per lui e per il Fondo "è meglio evitare stimoli inutili quando l'attività economica sta già accelerando".