Fmi migliora stime debito/Pil Italia,peggio solo Giappone, Grecia

New York, 18 apr. - Migliorano le stime del Fondo monetario internazionale sul rapporto tra il debito e il Pil in Italia tra il 2018 e il 2022. Secondo il confronto delle tabelle del Fiscal Monitor appena diffuso e quelle dell'edizione dell'ottobre scorso, il rapporto dovrebbe scendere dal 131,5% del 2017 al 129,7% nel 2018, per poi portarsi al 127,5% nel 2019 e al 116,6% nel 2023; a ottobre, l'Fmi aveva previsto un debito/Pil al 131,4% nel 2018, dopo il 133% del 2017 e il 128,8% nel 2019.

L'istituto guidato da Christine Lagarde stima per il 2020 un dato al 124,9% (più basso rispetto al 125,8% previsto lo scorso autunno), per il 2021 al 122,1% (la stima era al 122,8%) e per il 2022 al 119,3% del Pil (dal 120,1%). Nel 2017, ad avere fatto peggio dell'Italia, tra le economie avanzate, è stato ancora una volta il Giappone, con un debito/Pil al 236,4%, seguito dalla Grecia (181,9%); leggermente meglio del nostro Paese ha fatto il Portogallo (125,6%).