Tlc, Bassanini: rete unica? Deciderà il mercato o il governo

Roma, 18 apr. - Sarà il mercato o il governo a decidere se alla fine ci sarà la rete unica in fibra ottica per le telecomunicazioni. Lo ha affermato il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, sottolineando che "abbiamo la convinzione di avere il progetto più moderno, che serve al Paese e con gli azionisti disposti ad aspettare che la rete si dispieghi. Pensiamo che questa competizione (con Tim, ndr) possiamo giocarcela con buone possibilità di vincere".

"Se poi - ha aggiunto Bassanini intervenendo a un convegno organizzato da askanews con Open Fiber - passerà l'idea di superare la competizione e avere un'unica rete al servizio di tutti, sul modello di Terna e Snam, naturalmente non verticalmente integrata perché le autorità lo impedirebbero, queste sono scelte che non ci riguardano, non ci competono e dipendono dal mercato o da chi ha la responsabilità di gestire la politica industriale".