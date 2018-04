Rapiti da spie nordcoreane: speranza famiglie per impegno Trump -2

Roma, 18 apr. - "Vogliamo che (Trump) ottenga un fermo impegno a una restituzione delle vittime al Giappone" ha affermato il capo del gruppo che rappresenta le famiglie, il 79enne Shigeo Iizuka la cui sorella Yaeko Taguchi fu rapita nel 1978 all'età di 22 anni, parlando con l'agenzia di stampa Kyodo. "Vogliamo - ha continuato - che il governo, la Dieta (parlamento giapponese, ndr.) e ogni organizzazione lavorino in questo senso, perché non ci sarà più soluzione se perdiamo questa opportunità".

Akihiro Arimoto, 89 anni, non vede più la figlia dal 1983. La ragazza fu attirata con l'inganno in Corea del Nord all'età di 23 anni mentre si trovava in Europa per un soggiorno di studio. L'anziano genitore ha espresso alla Kyodo speranza e ha chiesto che il premier Abe continui a spingere per una restituzione dei rapiti.

"Sono 40 anni che soffriamo, questa è l'opportunità di una vita", ha detto dal canto suo Keinichi Ichikawa, 73 anni, il cui fratello Shuichi fu rapito nel 1978. "Sono grato - ha detto ancora - che la questione venga posta sul tavolo del summit".