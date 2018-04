Rapiti da spie nordcoreane: speranza famiglie per impegno Trump

Roma, 18 apr. - I familiari dei giapponesi rapiti da agenti della Corea del Nord negli anni '70 e '80 hanno accolto con speranza la notizia che il presidente Usa Donald Trump porterà la questione dei loro congiunti al tavolo del primo summit con il leader nordcoreano Kim Jong Un.

Spie nordcoreane in quegli anni sequestrarono centinaia persone in tutto il mondo. Il Giappone in particolare ha accertato 17 rapimenti. La Corea del Nord ne ha ammessi 13, ha restituito cinque rapiti e sostiene, senza fornire prove convincenti, che otto sono deceduti.

Trump, nel primo giorno del vertice nel resort di Mar-a-Lago col premier nipponico Shinzo Abe, ha assicurato che "solleverà" la questione al vertice. Il presidente americano ha già incontrato, nella sua prima visita in Giappone, i familiari dei rapiti, tra i quali i genitori di Megumi Yokota, rapita nel 1977 all'età di 13 anni. (Segue)