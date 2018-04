Delrio a deputati Pd: linea non cambia, no accordi con Lega-M5s

Roma, 18 apr. - Le proposte di programma presentate dal Pd ieri non sono un cambio di linea rispetto a quanto detto fin qui, i democratici incontreranno il presidente incaricato, se verranno convocati, ma non sono disponibili ad accordi con partiti che erano su posizioni opposte in campagna elettorale. Questo, secondo quanto si apprende, è il senso del discorso fatto dal capogruppo Pd Graziano Delrio durante l'assemblea dei deputati democratici.

Riferisce uno dei partecipanti che Delrio ha voluto fare una puntualizzazione, "siccome alcuni mi hanno chiesto cosa significa che stiamo spiegando le cose in positivo (con le proposte avanzate ieri da Maurizio Martina, ndr): volevo spiegare che la linea non è cambiata e non cambia".

Se il presidente incaricato chiamerà il Pd, ha aggiunto, "andremo e diremo la nostra posizione. Ma non cambia la linea, non si fanno accordi con quelli con cui ci siamo scontrati con programmi alternativi durante le elezioni".