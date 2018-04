Ue, Coldiretti: Grana con occhi a mandorla da intesa con Giappone -2

Roma, 18 apr. - Dall`intesa con il Canada (Ceta) a quella siglata con il Giappone e Singapore fino alla trattativa in corso con i Paesi del Sudamerica (Mercosur, si assiste al moltiplicarsi di accordi di libero scambio da parte dell`Unione Europea che legittimano a livello internazionale la pirateria alimentare a danno dei prodotti Made in Italy piu` prestigiosi. Una scelta autolesionista della Commissione Europea contro la quale la Coldiretti è impegnata a dare battaglia con l`avvio di una mobilitazione popolare per fermare il cibo falso e proteggere la salute, tutelare l`economia, bloccare le speculazioni e difendere l`agricoltura italiana.

La raccolta di firme è stata avviata da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica in ogni farmers` market d`Italia e on line sui siti www.coldiretti.it e www.campagnamica.it, ma sono previste anche iniziative lungo tutta la Penisola. L`obiettivo è quello di arrivare ad una etichetta trasparente che indichi obbligatoriamente l`origine degli ingredienti impiegati in tutti gli alimenti come chiede la stragrande maggioranza dei cittadini europei e l`82% degli Italiani, secondo la consultazione on line del Ministero delle Politiche Agricole, dopo che la Commissione Europea ha perso l`occasione di combattere il fake a tavola con il regolamento esecutivo approvato dal Comitato tecnico in riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, che entrerà in vigore nell`aprile 2020. Pronunciandosi a favore dell`etichettatura di origine rimessa, di fatto, all`arbitraria decisione degli operatori alimentari, ancora una volta la Commissione - denuncia la Coldiretti - ha infatti scelto un compromesso al ribasso che favorisce gli inganni e impedisce scelte di acquisto consapevoli per i consumatori europei.

In sostanza, la scelta volontaria di etichettatura lascia spazio a margini di incertezza interpretativa costituendo l`occasione per promuovere molteplici contenziosi e ridurre le aspettative di trasparenza dei consumatori.