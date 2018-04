Scuola, Fassina: risolvere emergenza diplomati magistrali

Roma, 18 apr. - "Esprimiamo solidarietà alle insegnanti e agli insegnanti, diplomati magistrali, a rischio di licenziamento e estromesse dalle Gae dopo sentanza del Consiglio di Stato di Dicembre scorso. Dopo mesi di mobilitazioni, di fronte alla melina del Governo, sono costrette a uno sciopero della fame". Così in una nota Stefano Fassina, deputato LeU.

"Senza un intervento immediato, lo Stato italiano compromette la qualità e la continuità didattica per centinaia di migliaia di bambini e calpesta la dignità di lavoratrici e lavoratori che, da anni, anche da oltre un decennio, insegnano nelle scuole elementari italiane con titoli, concorsi, professionalità e passione - aggiunge Fassina -. È necessaria e urgente una decisione politica. Il Parlamento non può delegare alla magistratura amministrativa. È necessario e urgente un decreto, previa consultazione di tutte le forze politiche, per confermare in servizio chi è stato assunto con contratto a tempo indeterminato e per confermare nelle Gae chi vi è inserito. Gli errori compiuti negli ultimi due decenni non si possono scaricare su insegnanti e alunni".