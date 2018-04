Petrolio torna ai massimi da 3 anni, Brent vicino a 73 dollari

Roma, 18 apr. - Barile di petrolio di nuovo ai massimi degli ultimi 3 anni, con il Brent che si avvicina a quota 73 dollari su livelli che non si registravano find al 2004. Attualmente l'oro nero riceve spinte rialziste da una molteplicità di fattori concomitanti, anche se le prospettive del comparto restano incerte con alcuni analisti scettici sulla tenuta che potranno avere i prezzi nei mesi a venire.

Gli ultimi incrementi sembrano esser stati favoriti dall'attesa dei dati sulle scorte Usa di greggio e raffinati, dopo i segnali di contrazione giunti dal resoconto della scorsa settimana. Questo giunge in un contesto di aspettative di possibili riduzioni temporanee della produzione globale a seguito delle tensioni in Medio Oriente, delle sanzioni statunitensi contro l'Iran e della crisi in Medio Oriente.

Il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord guadagna 1,20 dollari 72,78 dollari. Il West Texas Intermediate sale di 1,28 dollari a 67,81 dollari.

Le prospettive del settore non sono tuttavia così evidenti. La scorsa settimana, rivedendo al rialzo le previsioni sui prezzi sul breve termine, Barclays ha però ipotizzato una possibile correzione al ribasso durante la seconda metà dell'anno. Secondo gli analisti della banca le attese delle ricadute delle sanzioni sull'Iran potrebbero essere eccessive mentre i cali produttivi del Venezuela sarebbero già scomputati dai mercati.