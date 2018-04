Fmi: priorità in Italia è un consolidamento fiscale credibile

New York, 18 apr. - La priorità per l'Italia deve essere "un consolidamento fiscale credibile e ambizioso per mettere il debito su una rotta decisa al ribasso". Questa l'opinione del Fondo monetario internazionale che si legge nel Fiscal Monitor, il rapporto pubblicato oggi nell'ambito degli Spring Meetings in corso a Washington, negli Stati Uniti.

Per l'istituto di Washington, servono un "taglio della spesa pubblica primaria mentre si dà sostegno ai vulnerabili, un aumento delle spese per capitale, un taglio delle aliquote su fattori produttivi, una tassazione più concentrata su patrimoni, proprietà immobiliari e consumi e un ampliamento della base imponibile".

Ricordando che i piani per aumentare l'Iva nel 2018 sono stati cancellati, il Fondo dice che nel nostro Paese "una riduzione delle differenze sull'imposta sul valore aggiunto eliminerebbe le distorsioni economiche e creerebbe spazio per una spesa a sostegno della crescita".

L'Italia viene citata, insieme a Germania e Giappone, quando il Fondo si sofferma sul fatto che "nelle economie avanzate, dove la popolazione sta invecchiando, la spesa pubblica dovrebbe puntare ad ampliare la forza lavoro, aumentando l'accesso al training professionale e la partecipazione femminile".