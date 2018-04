Roma, 18 apr. - Il centrodestra unito "non è una decisione di Salvini, è la decisione degli italiani. Se Di Maio continua a dire no vuol dire che il M5s non vuole governare o che ha già scelto il Pd. Se vuole fare la rivoluzione con il Pd gli faccio i migliori auguri". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando con i cronisti alla Camera.