Roma, 18 apr. - "La Lega ripeterà quello che diciamo da un mese: i due che hanno vinto le elezioni hanno il dovere di governare. Se tutti dicono no, Di Maio e Berlusconi, non andiamo da nessuna parte. Noi siamo pronti a fare tutto tranne che un governo con il Pd. Se Di Maio e Berlusconi continuano a dirsi no a vicenda se ne assumono la resposabilità". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando con i giornalisti alla Camera.