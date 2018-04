Migranti, Civati: divisi su tutto e d'accordo sui respingimenti

Roma, 18 apr. - "Pensavo che dopo il dissequestro della nave della Ong Proactiva Open Arms ci sarebbe stato qualche commento da parte della classe politica che guida il Paese o che si candida a farlo. Perché praticamente tutta la classe dirigente, da Salvini a Minniti passando per Di Maio e i suoi taxi del mare, sono stati d'accordo su un punto: le Ong è bene che stiano alla larga dai migranti, perché ora se ne occupano i libici, da noi finanziati per respingerli. Concetto ribadito anche in queste lunghe settimane di schermaglie per formare un nuovo governo: divisi su tutto, d'accordo sui respingimenti, anche se qualcuno è più spudorato e altri ricorrono a virtuosismi e a giochi di parole. Chi esultava per il sequestro della nave dei buoni-diventati-cattivi, ora chiederà scusa? Risponditore automatico: no". Lo scrive sul proprio blog Giuseppe Civati di Possibile, autore del libro-denuncia ' Voi sapere. L'indifferenza uccide'.

"Immaginare un governo del 'dentro tutti' - prosegue Civati - da questo punto di vista, è quasi scontato. In questo caso il 'dentro tutti' è riferito ai campi di concentramento in Libia, dove ce li teniamo tutti e se qualcuno vuole passare, sappia che troverà una navetta pronta a riportarlo indietro, pagata con i nostri soldi. E con gli applausi scroscianti dell'Europa, culla della civiltà e, da qualche tempo, tempio della disumanità. E non importa che i porti in Libia non siano sicuri come non lo è il Paese che hanno alle spalle. Va bene così. L'importante è che se ne parli il meno possibile. 'Dentro tutti': l'80% delle persone che transitano dalla Libia dicono di avere subito violenze, stupri, torture. Saranno sufficienti a formare una maggioranza parlamentare?".