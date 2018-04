Cdp: assemblea soci 23 maggio, 20 giugno in seconda convocazione

Roma, 18 apr. - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa depositi e prestiti ha oggi convocato l`assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il 23 maggio e 20 giugno 2018, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

L`assemblea ordinaria ha all`ordine del giorno l`approvazione del bilancio d`esercizio e la presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017, la destinazione dell`utile di esercizio, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e l`integrazione del compenso spettante alla Società di revisione.

L`Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare su una proposta di modifica dello Statuto riguardante le modalità di intervento di CDP nelle operazioni di finanziamento svolte in qualità di Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo (IFCS).