Fmi: servono più progressi su Npl in Eurozona, restano alti -2

New York, 18 apr. - Per Adrian "servono ulteriori progressi [sul fronte dei Npl] per garantire la stabilità finanziaria andando avanti".

Fabio Natalucci, suo vice al Fondo, ha insistito sull'importanza di una strategia completa per affrontare il problema dato dai non performing loan, che nell'Eurozona hanno un valore di circa 900 miliardi di euro (di cui meno di 600 miliardi in Italia, Irlanda e Spagna.

Natalucci ha detto che "alcuni passi sono stati passi da parte delle autorità nazionali. Ovviamente la crescita e la ripresa economica aiutano a ridurre il livello dei Npl. Ci sono proposte a livello europeo, l'action plan della Commissione Ue, le guidance della Bce...una strategia completa deve ovviamente anche includere passi per semplificare il sistema giudiziario per avere risoluzioni più spedite per i Npl". Per Natalucci è importante anche "lo sviluppo di un mercato secondario affinché le banche possano sbarazzarsi" dei Npl.