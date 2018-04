Giappone, governatore antinucleare lascia per scandalo sessuale

Roma, 18 apr. - Uno dei principali oppositori politici del ritorno massiccio del Giappone all'energia nucleare, il governatore di Niigata Ryuichi Yoneyama, si è dovuto dimettere oggi dopo che un settimanale l'ha accusato di aver pagato studentesse universitare per avere sesso.

Yoneyama è stato eletto nel 2016 governatore della prefettura di Niigata grazie alla sua opposizione al riavvio della centrale nucleare più grande del mondo, quella di Kashiwazaki-Kariwa, chiusa dal 2011 dopo l'incidente di Fukushima. La sua vittoria di misura nei confronti del candidato sostenuto dal governo di Shinzo Abe, che spinge per il riavvio delle centrali, fu una sorpresa.

Medico 50enne, non sposato, secondo il settimanale Shukan Bunshun avrebbe pagato delle venteni per avere favori sessuali. Una ragazza 22enne, parlando col giornale, l'ha definito un "buon cliente".

"Ho deciso di dimettermi per evitare ulteriori turbamenti e per assumermi la responsabilità delle mie azioni", ha detto ai giornalisti, inchinandosi in segno di scusa di fronte ale telecamere. "Non sono sono riuscito - ha aggiunto - a affrontare la questione nucleare che consideravo essere la mia missione storica".

A Kashiwazaki-Kariwa ci sono sette reattori nucleari. Il sito è ampio 4,2 milioni di metri quadrati.