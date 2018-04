New York, 18 apr. - Nell'Eurozona "c'è stato sì qualche progresso" nella riduzione di non performing loan (Npl) ma "servono più progressi" perché "in alcuni Paesi i Npl restano alti". Lo ha detto Tobias Adrian, direttore del dipartimento Monetario e dei mercati dei capitali del Fondo monetario internazionale parlando nella conferenza a commento del Global Financial Stability Report pubblicato oggi.