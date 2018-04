Di Stefano: per noi governo a guida M5s, magari Casellati riesce

Roma, 18 apr. - "Noi vogliamo un governo che abbia le caratteristiche scelte dai cittadini, a guida Cinque stelle, un contratto alla tedesca, magari la Casellati riesce in questa impresa". Lo dice Manlio Di Stefano, esponente M5s, interpellato dai cronisti a proposito del mandato esplorativo conferito oggi alla presidente del Senato.

"La nostra proposta è stata già fatta. Comunque questo è un passaggio in più per capire le reali intenzioni dei partiti", ha aggiunto, e poi a proposito del vero su Berlusconi ha detto: "L'asse sul programma non è detto sia con il centrodestra".