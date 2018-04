Wind Tre: forte impegno per integrazione e modernizzazione reti

Roma, 18 apr. - "Wind Tre è fortemente impegnata nel percorso di integrazione e modernizzazione delle proprie reti, per fornire servizi con elevate performance e con una velocità di connessione più che raddoppiata". Lo ha detto Stefano Takacs, Responsabile Network Engineering di Wind Tre, intervenuto stamani al convegno "Italia a tutta fibra" organizzato da Askanews in collaborazione con Open Fiber, Acea e Sirti.

"Abbiamo appena lanciato la nuova rete mobile a Milano - ha aggiunto - dopo aver già coperto Trieste, Agrigento e Bologna. Entro la fine del 2018 arriveremo con il network di nuova generazione in quasi tutti i capoluoghi e nelle loro province. Nel frattempo, a Prato e a L`Aquila stiamo sperimentando, insieme ad Open Fiber, continua Takacs, servizi innovativi con tecnologia 5G con il coinvolgimento di Università, centri di ricerca ed aziende, all`interno di un ecosistema aperto. L`obiettivo è quello di testare non solo la tecnologia ma direttamente i servizi, che possano migliorare la vita dei cittadini sfruttando, ad esempio, l`IoT grazie all`uso dei sensori negli edifici per mitigare il rischio sismico e, nell`Agricoltura 2.0, per certificare la provenienza dei prodotti. Verranno sperimentati, inoltre, servizi di telemedicina e di viabilità evoluta. Il 5G, conclude il manager di Wind Tre, apre enormi prospettive e non rappresenta solo il futuro perché è già realtà".