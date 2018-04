Al Diversity media awards Angela e Saviano tra i candidati

Milano, 18 apr. - Roberto Saviano, Alberto Angela e Virginia Raffaele. Un presentatore, uno scrittore e un'attrice si contenderanno il titolo di personaggio dell'anno per l'edizione 2018 dei Diversity Media Awards, il premio destinato ai personaggi e ai contenuti mediatici che nel 2017 si sono distinti per una rappresentazione rispettosa delle persone e delle tematiche Lgtb. La cerimonia di premiazione è fissata per il 23 maggio, durante una serata di gala, al teatro Vela di Milano.

L'iniziativa, ispirata da Francesca Vecchioni, si basa su uno studio guidato dall'§Osservatorio di Pavia. Fra le serie tv italiane sono candidate Gomorra, Suburra - La serie, Amore pensaci tu e I bastardi di Pizzofalcone: tra le serie straniere Narcos, Gracie and Frankie, Sense 8. Tra i programmi tv è candidato anche X Factor. Tutti possono partecipare alla votazione esprimendo la propria preferenza on line.

"Non bisogna stancarsi di parlare dei temi della diversità - ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, presentando stamane a Palazzo Marino l'iniziativa - Dopo l'approvazione della legge Cirinnà la partita non è finita. E con la nostra presenza vogliamo dire che Milano continua un'azione forte e ostinata" su questi temi" e che il capoluogo lombardo vuole assumere "un ruolo "guida per il cambiamento nel nostro Paese".

Per Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali, salute e diritti del Comune di Milano, "tutto ciò aiuta e fa molto bene anche a una città come la nostra che è molto avanti su questo terreno. Non dobbiamo ragionare solo in termini di contrasto alle discriminazioni, ma immaginarla come una grande affermazione positiva di valori e di principi. Non siamo davanti ad azioni per tutelare soggetti deboli, a cui rivolgersi con compassione, ma siamo di fronte alla società contemporanea. Speriamo - ha concluso - che qualsiasi cambiamento di governo non faccia fare passi indietro in questo campo, sono conquiste che vogliamo difendere con i denti".