Eni, Descalzi: non siamo soli, Italia vicina a imprese all'estero

Milano, 18 apr. - "Non è assolutamente vero che siamo senza nessuno, che siamo lasciati soli" in questa fase politica in cui non si è ancora formato un nuovo Governo. Lo ha assicurato l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, nel corso dell'investor Day a Milano. "Dal punto di vista della Farnesina, dei servizi c'è un'Italia che è molto vicina ed è a supporto delle società che operano all'estero, ci protegge per ridurre le probabilità di un rischio geopolitico".

Cipro, ha spiegato riferendosi alla vicenda del pozzo Calypso, "è avvenuto in un momento particolare per l'Italia, erano state appena fatte le elezioni, adesso vediamo, più che un discorso contro l'Italia è un discorso di dialogo interno tra Cipro, Turchia e Grecia, la diplomazia sta lavorando, speriamo di trovare dei risultati". "Io spero - ha concluso Descalzi - che si arrivi a trovare una soluzione ma più che nelle mani dell'Italia c'è da una parte una componente europea e dall'altra un dialogo tra Europa, Grecia e Turchia. L'Italia può giocare un ruolo all'interno di un contesto europeo".