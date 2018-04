Europarlamento duro su nomina Selmayr, ma evitata crisi -2

Bruxelles , 18 apr. - Nella risoluzione, il paragrafo 22 è il compromesso - attentamente negoziato dagli eurodeputati che, soprattutto nel Ppe, volevano a tutti i costi evitare uno scontro tra le istituzioni (Juncker aveva minacciato di dimettersi se Selmayr fosse stato costretto ad andarsene) - che permette di lasciare al suo posto, almeno per ora, il neo segretario generale della Commissione, chiedendo comunque all'Esecutivo comunitario di "riconsiderare" le procedure utilizzate per evitare che (in futuro) si ripeta un caso come questo.

Il Parlamento europeo si dice "consapevole che del fatto che, a causa dei vincoli giuridici, in generale non è possibile revocare un atto amministrativo favorevole" di nomina, e dunque rinuncia, in pratica, a chiedere che Selmayr rinunci. Gli eurodeputati "invitano tuttavia la Commissione a riconsiderare la procedura di nomina del nuovo Segretario generale per dare ad altri possibili candidati all'interno dell'amministrazione pubblica europea l'opportunità di candidarsi, e quindi consentire una scelta tra un numero più ampio di potenziali candidati dello stesso grado e gruppo di funzioni". La Commissione è invitata, inoltre "ad applicare in futuro procedure di candidatura aperte e trasparenti". (Segue)