Inviato italiano: Ciad "poco incline" a campi accoglienza migranti

Roma, 18 apr. - Il Ciad "è già un Paese destinatario di un grosso numero di rifugiati, e non è molto incline a ricevere ulteriori flussi di rifugiati dalla Libia" sul modello di quanto accade in Niger. E' quanto ha detto l'inviato speciale italiano per il Ciad, Mauro Lorenzini, rispondendo a una domanda di askanews sull'ipotesi emersa dall'incontro dello scorso agosto a Roma della "cabina di regia" dei ministri dell'Interno di Ciad, Italia, Libia, Mali e Niger, di realizzare centri di accoglienza in Niger e Ciad.

"Non si lavora all'ipotesi di campi di accoglienza per i migranti presenti in Libia, perché è già un paese destinatario", ha sottolineato Lorenzini, precisando che in Ciad sono presenti "oltre 600.000 rifugiati, provenienti soprattutto da Sudan e Centrafrica". Ma il Ciad "è anche un Paese di transito di flussi, in questo momento non importanti, per questo è stato coinvolto anche nella cabina di regia del ministero dell'Interno, ed è necessario avere un'interlocuzione continua".

Le autorità di N'Djamena stanno anche "lavorando al rafforzamento dei confini", ha aggiunto l'inviato speciale italiano, parlando ad askanews a margine della Country presentation tenuta ieri in Confindustria: "Il Ciad collabora con il Sudan, con il Niger e con i Paesi del G5 Sahel nella lotta al terrorismo e nel controllo dei confini. Da questo punto di vista è molto attivo, ha una forza militare importante impiegata a livello regionale nella lotta al terrorismo e nel controllo dei flussi".