Inviato Lorenzini: Ciad strategico nel Sahel, Italia si rafforza -3

Roma, 18 apr. - "Obiettivo strategico per l'Italia è lo sviluppo di queste economie, molto rudimentali, che hanno tessuti economici embrionali e quindi ci sono grandi opportunità per il settore privato", ha rimarcato Lorenzini, ricordando come per l'Italia esista "un nesso tra sicurezza e sviluppo, per cui la sicurezza non è sostenibile senza sviluppo".

"Oggi siamo presenti in Ciad con delle ong - Intersos e Coopi - che gestiscono progetti di cooperazione, finanziati anche dall'Unione europea, e siamo presenti con operatori economici che sono attivi soprattutto nell'ambito delle costruzioni e delle infrastrutture - ha precisato l'inviato - ma l'aiuto pubblico allo sviluppo deve essere affiancato dall'azione del settore privato, che è cruciale, importantissima per aiutare lo sviluppo di questi tessuti economici". E "i settori su cui puntare sono quello minerario, ma anche l'agroalimentare, dal momento che il Ciad vanta il più alto numero di capi di bestiame della regione del Sahel e ci sono terre non utilizzate. Poi quello energetico, perchè il Paese ha bisogno di energia".

In Ciad "stiamo investendo in termini diplomatici, e abbiamo investito in aiuti umanitari, soprattutto nel Lago Ciad, e in termini di sicurezza, sostenendo gli sforzi della regione per contrastare i gruppi terroristici e i traffici illegali. Ora serve un investimento in termini di sviluppo economico", ha concluso Lorenzini, anche perchè "penso ci sia complementarietà tra i due Paese, con l'Italia paese manifatturiero, trasformatore, senza risorse proprie e il Ciad Paese ricco di risorse, non solo naturali, ma anche umane".