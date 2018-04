Esercitazioni di tiro cinesi lungo la costa davanti Taiwan -2

Roma, 18 apr. - Il ministero della Difesa di Taiwan ha preso oggi atto delle esercitazioni che hanno coinvolto solo l'artiglieria con spari considerati routinari.

"La Cina ha deliberatamente rilasciato false dichiarazioni per esagerare, per far sembrare grande una cosa che in realtà era piccola", ha detto il portavoe del ministero della Difesa Chen Cnung-chi. "E' - ha continuato - un modo di intimidire e una dimostrazione di forza a buon mercato". Chen ha spiegato che questo tipo di esercitazione si tiene ogni anno dal 2007, con l'eccezione dello scorso anno.

