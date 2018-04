Siria, spari a Douma contro team Onu, sospesa missione Opac

Roma, 18 apr. - Un squadra Onu di addetti alla sicurezza è stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco ieri, mentre si trovava in missione di ricognizione a Douma, per consentire poi agli ispettori dell'Opac di recarsi nella città alle porte di Damasco ed indagare sul presunto attacco chimico del 7 aprile.

"Ieri sono stati sparati colpi d'arma da fuoco contro la squadra Onu in ricognizione a Douma", ha detto un funzionario Onu alla France Presse. "Nessuno è rimasto ferito e sono rientrati a Damasco".

La missione degli ispettori dell'Opac (Organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche) al momento è sospesa. La squadra si trova in Siria per raccogliere elementi sul presunto attacco chimico del 7 aprile, in cui hanno perso la vita almeno 40 civili della città di Douma, che era l'ultima sacca ribelle nella Ghouta orientale, alle porte di Damasco. (fonte afp)