Morgan Stanley: utile netto I trim. sale a 2,7 mld, oltre stime

New York, 18 apr. - Morgan Stanley ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto pari a 2,7 miliardi di dollari, pari a 1,45 dollari per azione, in aumento rispetto agli 1,9 miliardi, 1 dollaro per azione, dello stesso periodo dello scorso anno; gli esperti attendevano un utile netto pari a 1,25 dollari per azione. Aumento sensibile anche per i ricavi, che hanno raggiunto gli 11,1 miliardi, dai 9,7 miliardi dello stesso trimestre del 2017; gli analisti attendevano un dato a 10,3 miliardi.

Il segmento del Wealth Management ha registrato un fatturato netto di 4,4 miliardi, un utile lordo pre-tasse di 1,2 miliardi e un margine prima delle imposte del 26,5 per cento. Nel comparto degli investimenti, ricavi netti di 718 milioni; i ricavi da investment banking si sono attestati a 1,5 miliardi, dopo il miliardo e 400 milioni di un anno fa, mentre i ricavi netti da vendita e trading sono saliti a 4,4 miliardi, dai 3,5 miliardi di un anno fa.