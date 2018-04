Fmi: banche più forti del 2008, in Europa quelle più deboli

New York, 18 apr. - "Il settore bancario è diventato più resiliente dalla crisi finanziaria globale" esplosa nel 2008. Lo sostiene il Fondo monetario internazionale, che però sottolinea come la maggior parte delle banche ancora deboli sia "concentrata soprattutto in Europa (dentro e fuori l'Eurozona)". Nel suo Global Financial Stability Report (Gfsr), il rapporto redatto nell'ambito dei lavori primaverili in corso a Washington, negli Stati Uniti, l'istituto sottolinea quanto sia "vitale" garantire "il completamento dell'agenda di riforme".

Per quanto riguarda le economie avanzate, "alcune banche deboli hanno ancora bisogno di rafforzare i loro bilanci". In Cina, "le vulnerabilità restano alte", anche se Pechino sta affrontando i rischi derivanti dalle interconnessioni "opache" e "su larga scala" del sistema finanziario.

In generale, nel 2007 quasi il 40% delle banche prese in considerazione dall'analisi del Fondo (quasi 700 nelle economie avanzate) in termini di asset aveva cuscinetti deboli e alti ratio di prestiti/depositi; ora sono meno del 10 per cento. L'Fmi ha calcolato che le banche deboli hanno livelli bassi di accantonamenti e di capitale rispetto ai non performing loan (Npl) in portafoglio. Queste banche, soprattutto europee, "sarebbero più suscettibili a shock come un balzo improvviso delle tensioni sui mercati o una frenata inattesa dell'economia".

Stando a una tabella del Gfsr, i Npl nell'Eurozona sono sotto i 900 miliardi di euro, di cui poco meno di 600 miliardi si trovano in Italia, Irlanda e Spagna e meno di 200 miliardi in Grecia, Cipro e Portogallo.