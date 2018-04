Fmi: se Fed alza tassi rapidamente, rischi per economia globale

New York, 18 apr. - La Federal Reserve potrebbe essere costretta ad alzare i tassi più rapidamente del previsto "con possibili conseguenze avverse per l'economia globale", portando a una stretta delle condizioni finanziarie globale. A sostenerlo è il Fondo monetario internazionale, nel suo Global Financial Stability Report (Gfsr), il rapporto redatto nell'ambito dei lavori primaverili in corso a Washington, negli Stati Uniti.

Le mosse della Fed "metterebbero in difficoltà altre banche centrali, come quella europea, che non sono così avanti nella normalizzazione della loro politica monetaria, magari costringendole a rispondere attraverso un'ulteriore politica accomodante".